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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BŞEÜ akademisyenleri deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katıldı

AA

BŞEÜ akademisyenleri deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katıldı

BİLECİK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen deprem sonrası yapısal hasar tespit çalışmalarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri gönüllü olarak Hatay'da hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra yapısal hasar tespit çalışmalarına da katıldığı belirtilerek, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Burak Görgün ve öğretim üyeleri Ali Erdem Çerçevik, Murat Aras, Emrah Taşdemir, Ahmet Ferdi Şenol ile araştırma görevlisi Nazım Çağatay Demiral’dan oluşan ekibin depremde hasar gören yapılarda AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde incelemelerde bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Karakurt, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Son yıllarda görülen en şiddetli depremlerden ikisi ne yazık ki çok kısa aralıkla 11 ilde etkili olmuştur. Yapı stoğu olarak ağırlıkla betonarme yapıların bulunduğu deprem bölgesinde yıkıma ya da ağır hasara sebep olan bazı yapılarda tek bir sorun yerine çoklu eksikliklerin de var olmasının neden olduğu durumlar hocalarımızca belirlenmiştir. Depremin yüzeye yakın gerçekleşmesinin yapılara etki eden ivme değerlerini artırmasının oldukça yıkıcı bir etkiyle özellikle 1999 öncesi inşa edilen yapılarda ağır hasara yol açtığı görülmüştür. Ön değerlendirmelerde tasarım hataları, beton kusurları, yetersiz donatılandırma, zemin problemleri ve yumuşak kat gibi yapısal sorunların tek başına ya da bir arada bulunmasının yıkımda etkili olduğu kanaatine varılmıştır. İnceleme ekibinin görevlerini tamamlaması sonrası detaylı değerlendirmeler yapılarak rapor haline getirilecektir."

Ayrıca açıklamada, akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan insani yardım ekibinin, Adıyaman'da çadır kurulumu, sıcak yemek dağıtımı, yardım kolilerinin ayrıştırılması ve oluşturulması gibi faaliyetlerde görev aldığı bildirildi.

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