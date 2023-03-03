Deprem bölgesinden ailesiyle Bilecik'e gelen Duygu'ya doğum günü sürprizi

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BİLECİK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen deprem sonrası Malatya’dan Bilecik’e gelen Duygu Özduman'a, sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve bir grup öğretmenle Özduman ailesi ziyaret ederek, 12 yaşına giren Duygu Özduman için düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı.

Depremzede çocukların milletin emaneti olduğunu belirten Kızılkaya, "İlimize misafir olan Duygu yavrumuzun doğum gününü ailesi ve öğretmenleriyle kutladık. Yeni yaşı kendisine ve ailesine iyilikler getirsin, umut olsun. Allah hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Acılarımızı yeni umutlarla dayanışma, birlik ve beraberlik içsinde inşallah geride bırakacağız." dedi.

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