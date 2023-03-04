Bilecik Edebali Stadyumunu inşa edecek firmayla sözleşme imzalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Edebali Stadyumu yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Edebali Stadyumu yapım sözleşmesinin, yüklenici firma yetkilisi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Bilecik Valiliği himayesinde imzalandığını duyurdu.

Yüklenici firma ve yetkililerle inşaatın yapılacağı alanda incelemede bulunduğunu belirten Kızılkaya, "173 milyon 323 bin 323 lira bedelle ihale edilen stadyum yapımı Bilecik için oldukça önemli bir proje. Proje süresinin 480 gün olarak belirlenmesine rağmen yüklenici firmadan daha erken bitirme sözü aldık." ifadesini kullandı.



Vali Kızılkaya, 2024 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Edebali Stadyumunda kutlamayı planladıklarını aktardı.



Proje tamamlandığında örnek bir tesis olacağını vurgulayan Kızılkaya, "Doğal çim saha, toplam 5 bin kişilik tribün, açık ve kapalı iki tenis kortu, 8 antrenman salonu, 6 kulvar tartan atletizm pisti, sırıkla atlama, disk, çekiç, gülle atma alanlarıyla modern ve donanımlı bir spor kompleksiyle hemşehrilerimize hizmet edecek." bilgisini verdi.

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