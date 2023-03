Bozüyük'te özel eğitim kurumundan depremzede öğrencilere destek

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen 28 öğrenci ve 2 kursiyere ücretsiz eğitim vermeye başladı.

Deprem bölgelerinden yaklaşık 300 aileye mensup 1000 kişinin misafir edildiği ilçede, eğitim kurumunun yöneticileri ve öğretmenleri ile söz konusu öğrenciler ve aileleri yemekli tanışma etkinliğinde bir araya geldi.



Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimini üstlenen kolejin müdürü Ömer Boğaz ve ekibine teşekkür etti.



İlçe halkının depremzedeler için seferber olduğunu belirten Öztürk, "İlçemizden bugüne kadar 60 tır deprem yardımını deprem bölgelerine gönderdik. Halkımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Sizlere 'geçmiş olsun' diyorum. Çocuklarınız bizlere emanettir. Her zaman yanınızda olacağız. Her sıkıntınızda kapılarımız her zaman sizlere açıktır." dedi.



Okul müdürü Boğaz da bu büyük depremin acılarını yaşayan öğrenciler ve ailelerine kucak açmayı insanlık görevi olarak gördüklerini söyledi.



Bu çalışmayla kurumun Türkiye genelindeki diğer şubelerine örnek olduklarını dile getiren Boğaz, "Onların bizim başımızın üstünde yerleri vardı. İsterlerse bir dönem, isterlerse yıllarca aramızda olabilirler. Biz de onlara bu konuda eğitim sözü veriyoruz. Allah razı olsun, hepsi pırlanta gibi çocuklar. Ben ve öğretmenlerimiz onlarla eğitim yaparken çok duygulanıyor ve ayrıca gösterdikleri başarılarından ve bizimle sanki 40 yıldır birlikteymişiz gibi adapte olmalarından dolayı mutlu oluyoruz." diye konuştu.



Malatya'dan gelen öğrenci Yasir Yiğit Yılmaz, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı herkese teşekkürlerini sundu.



Öğrenci velisi Serpil Yılmaz ise "Allah razı olsun bize kucak açtılar, insanları çok iyi, çok ilgili ve çok alakalı. Kolej müdürümüz ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle afetler, acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.



Kerime Cide de kendilerinin 10 gün önce Gaziantep'ten, kız kardeşi ve ailesinin ise Hatay'da geldiğini aktardı.



Kolejin yöneticilerine, öğretmenlerine ve personeline teşekkür eden Cide, "Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oluyorlar. Çocuklar adına ne gerekiyorsa yaptılar. Aynı zamanda psikolojik olarak da çok büyük destekleri var." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.