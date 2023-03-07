Bilecik'te gıda ve ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce bozulmuş, değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti yapan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bozulmuş, değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 120 adet cam şişe içerisinde macun, 232 adet içecek, 204 paket kapsül, 36 adet toz içecek, 132 adet çikolata ve 89 adet yiyecek maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen gıda ve ilaçlara el konuldu.