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Bilecik'te kursiyerlerin yaptığı eserler depremzedeler için açık artırmayla satıldı

AA

Bilecik'te kursiyerlerin yaptığı eserler depremzedeler için açık artırmayla satıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen "Kadın Dayanışma Gecesi"nde kursiyerler tarafından yapılan eserler, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuldu.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi ile Kadın Kooperatifi iş birliğiyle, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, depremzedelere destek olmak ve onların yaralarını sarmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Dayanışma Gecesi"ni düzenlediklerini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türk milletini derinden üzdüğünü ifade eden Subaşı, "Depremle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı ve depremde ailesini, yakınlarını, evlerini, işlerini ve birçok şeyini kaybetti. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Subaşı, depremden kurtulan vatandaşları hayata entegre etmek, bir nebze de olsa onların acılarını hafifletebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu geceyi özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlemek istedik. Biliyoruz ki kadınların iyileştiremeyeceği yara, gülümsetemeyeceği hiçbir acılı çocuk, dokunamayacağı hiçbir kalp yoktur. Düzenlediğimiz bu gecede kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin günlerce emek vererek ürettikleri el emeği eserleri açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Toplanan bütün bağışlar deprem bölgesinde evlerini ve yakınlarını kaybederek şehrimize yerleşen depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bu yardımları da toplumuzun en güçlü mimarları olan kadınlarla birlikte yaptığımız için buruk da olsa bir mutluluk yaşıyoruz."

Subaşı, gecede, çocuk kursiyerin yaptığı yağlı boya tablosunu açık artırmada bir aylık maaşı karşılığı aldı.

Açık artırmada, yağlı boya ve kara kalem tablolarının yanı sıra Atatürk tablosu, el işi ve tabak üzerine işlenmiş figürlerin bulunduğu birçok eser satışa sunuldu.


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