BİLECİK (AA) - Bilecik'te park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Barış 1. Sokak'ta, Muhammet T. idaresindeki 11 BA 935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 06 NY 747 plakalı ticari araca çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Muhammet T. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.