Osmaneli'de Atatürk Ortaokulunun temeli atıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılan Atatürk Ortaokulunun yerine başlanan inşaatın temeli kurban kesilerek atıldı.

İlçedeki 24 derslikli ortaokulun temel atma törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ ile diğer ilgililer katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Ünal, eğitimde nitelik ve kaliteyi artırmak adına tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.



İnşaatı kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ünal, "Şükürler olsun artık ilçemizde ihtiyaç olan okullarımızı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıyoruz." dedi.



Tören, temele ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.











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