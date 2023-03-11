Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

AA

Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN/BENGÜ KÖTEŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkoğlu ilçesinden yakınlarıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen 3 çocuk annesi Ayşe Orçan, kayınbiraderinin evinde yaşamını sürdürüyor.

Ayşe Orçan, eşi ve çocukları, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken yakalandı.

Hasar gören evlerinden çıkan Ayşe Orçan, eşi Adil Orçan'ı memleketinde bırakarak kızları Fatma, Zehra ve Hatice, kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi Fatma Orçan'la Bozüyük'e gelerek kayınbiraderi Tarık Orçan'ın evine yerleşti. Ailenin ihtiyaçları Bozüyük Kaymakamlığı, Bozüyük Güneş Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Çocuklarını okula yazdıran anne, deprem yaralarının sarılmasının ardından Kahramanmaraş'a dönmeyi planlıyor.

- "Evimizin önünde ahır vardı, yerle bir olmuştu"

Yaşadıklarını AA muhabirine gözyaşları içinde anlatan Ayşe Orçan, o gece önce çok şiddetli bir gürültü duyduklarını, ortanca kızıyla uyandıktan sonra evlerinin sallanmaya başladığını söyledi.

Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Orçan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı yanıma aldım ve dua etmeye başladık. Sarsıntının geçmesini bekledik, yavaşlayınca çocuklarımla dışarı çıktım. Eşime baktım çünkü eşimden ses gelmiyordu. Evimizin önünde ahır vardı, yerle bir olmuştu. Görümcelerimle aynı mahallede yaşıyorduk, onlar geldi. Arabaya bindik. Dışarı çıktığımızda eşim, komşumuzun oğlu 'Annem ve babam göçük altında kaldı, kurtarın' deyince, onları kurtarmaya gitmiş. Çocuğun feryadını duyunca bizi unutuyor o anda. Madenci olduğu için enkazdan komşularımızı kurtarmış. Çok zordu. Sanki küçük bir kıyametti."

Evlerinin hasar gördüğünü aktaran Orçan, maden işçisi olan eşinin Kahramanmaraş'ta kaldığını söyledi.

Orçan, "Kimse memleketini bırakmak istemez. Çocuklarımın geleceği ve yaşadıklarını unutmaları için Bozüyük'e geldik." dedi.

Kayınpeder Mustafa Orçan da eşiyle sabah namazına kalktıkları sırada sarsıntıyı hissedip dışarı çıktıklarını belirtti.

O sırada havanın karlı ve fırtınalı olduğunu dile getiren Orçan, "Oğlumu ve kızımı aradık, iyi olduklarını öğrendik. Küçük oğlum bizi buraya getirdi. Normal hayata dönüldüğünde köyüme gitmek istiyorum." ifadesini kullandı.

- Depremden önce Kahramanmaraş'a gidecekti, bilet bulamadı arkadaşının aracı arızalandı

Bozüyük'te orman işçisi olarak çalışan Tarık Orçan, anne ve babası ile kardeşlerini ziyaret etmek için depremden bir hafta önce memleketine gitmeyi planladığını aktardı.

Orçan, "Ne otobüslerde ne de uçakta yer bulabildim. Cuma günü yola çıkacaktık arkadaşımla ama arabası arızalandı, gidemedik. Deprem sabahı babam aradı, 'Burada deprem oldu' dedi. Ağabeyimi aradım açmadı. Ağabeyim madenci olduğu için komşularını enkazdan çıkarmaya uğraşıyormuş cevap verememiş, sonra döndü. Babamları almaya gittiğim zaman yollar çökmüştü, evler yıkılmıştı." diye konuştu.

Bozüyük Güneş Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu ise depremde büyük üzüntü yaşadıklarını kaydederek, şunları anlattı:

"Gelen depremzedeler için evler ayarlamaya ve içinde olması gereken eşyaları tedarik etmeye başladık. Hem onlar hem de bizler sınavdaydık. Onlar orada kendi hayatlarının sınavını verirken biz de nasıl misafir edebilirsin sınavını veriyorduk. Onlar için en güzelini yapacağız. Ailelerimizle devamlı irtibat halindeyiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnhisar'da depremzedeler için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER İnhisar'da depremzedeler için kermes düzenlendi
Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaneli'de Atatürk Ortaokulunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Osmaneli'de Atatürk Ortaokulunun temeli atıldı
Bilecikli gönüllü berberler Hatay'a gitti
YEREL HABERLER Bilecikli gönüllü berberler Hatay'a gitti
Bilecik'te park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te park halindeki araca çarpan motosikletin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.