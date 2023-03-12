Havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi kışlık sebzelere talebi azalttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi kışlık sebzelere talebi azalttı

AA

Havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi kışlık sebzelere talebi azalttı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Marmara Bölgesi'nin sebze üretim merkezlerinden Bilecik'in İnhisar ilçesinde havaların sıcak seyretmesinden ve kuraklıktan sera üreticisi de olumsuz etkilendi.

Yeşil soğanın hasadında ve temizliğinde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Sabah ev işlerini tamamladıktan sonra tarlaya giden kadınlar toplanan ürünleri çamurundan temizleyerek deste haline getiriyor. Yıkama havuzlarında temizlenen yeşil soğanlar Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeşil soğana talep azaldı. Üreticiler havaların kurak gitmesinden dolayı masrafını çıkartmakta zorlanıyor.

Üretici Yüksel Dakak, AA muhabirine, serada hasadını yaptıkları yeşil soğanı kadınların çamurdan temizleyerek deste haline getirdiğini anlatarak, mahsulün yıkama havuzlarında temizlendikten sonra paketlendiğini söyledi.

İstanbul Bayrampaşa haline gönderdikleri yeşil soğanın oradan da temiz ve taze olarak tezgahlara gittiğini aktaran Dakak, şöyle konuştu:

"Kış sezonunda yeşil soğan, marul ve roka üretiyoruz. Kışın 40-50, yaz sezonunda da 20 civarında istihdam sağlıyoruz. Hava kurak gittiği için fazla randıman alamadık. Hava ikliminden dolayı ürünümüz seralarda kaldı. Şu an yeşil soğana talep yok. Havaların kurak gitmesinden dolayı yapacak bir şey yok. Günlük hale gönderdiğimiz için daha temiz daha taze oluyor. Bize 1 kilogram yeşil soğanın masrafı 20 lirayı buluyor. İşçiliği zor, tek tek soyuyorsun ve temizliyorsun. Emeği zor. Piyasada 10-15 lira arasında satılıyor. Sezonun başlarında fiyatlardan memnunduk. Havaların kurak gitmesinden dolayı tarımda sıkıntı var. Marmara Bölgesi'ne kışlık sebzeler buradaki ovadan, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine gidiyor. Bir Antalya var, burası da ikinci Antalya."

73 yaşında olmasına rağmen halen tarım işçisi olarak çalışan Muhterem Düşünen de 30 yıldır yeşil soğan ve marul hasatlarında çalıştığını ifade ederek, "4 torunum var, 3 torunum evlenecek. Ben de evde duramıyorum, çalışıyorum. Gelip burada, çalışıyorum, Buradakiler hem kızım hem de torunum gibiler birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Neriman Kayhan da hasadın ardından getirilen soğanları temizlediklerini dile getirerek, evin ekonomisine bu şekilde katkıda bulunduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER 5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını ...
Bilecik'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını ...
İnhisar'da depremzedeler için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER İnhisar'da depremzedeler için kermes düzenlendi
Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaneli'de Atatürk Ortaokulunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Osmaneli'de Atatürk Ortaokulunun temeli atıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.