Bilecik'te 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te, boşandığı kadını ve yanındaki kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi'nde Ahmet K. ile eski eşi Ü.Ü. ve M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. yanındaki tabancayla Ü.Ü. ve M.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Ü.Ü. ile M.Y'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince Pazaryeri ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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