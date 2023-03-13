Bilecik'te 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinden depremzedele yardım

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

İl Müftüsü Ali Erhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardımların devam ettiğini belirterek, 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerinin de biriktirdikleri harçlıklarıyla ''Türkiye için iyilik vakti'' kampanyasıyla destek verdiğini söyledi.

Çocukların deprem bölgesindeki kardeşlerine destekçi olmak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları kendilerine teslim ettiğini ifade eden Erhun, ''Miniklerin yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı. Rabbimiz bir ayette 'Allah yolunda malını harcayana, harcadığının yedi yüz misli ecir' verileceği müjdeleniyor. İnanıyoruz ki bu bağışı böylesine güzel bir müjdeye vesile olacaktır. Ben bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum.'' dedi.

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