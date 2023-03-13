Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"

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BİLECİK (AA) - Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından program düzenlendi.

Açılışta konuşan Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Okul Müdürü Mustafa Kemal Kutluer, 102 yıl önce bugün "12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi çatısı altında emsaline az rastlanmış bir coşku ve duygu ile seli eşliğinde kabul edilmiştir." dedi.

İlkokul öğrencisi Lina Çora’nın tamamını ezbere okuduğu İstiklal Marşı salonda ayakta alkışlandı.

Belediye Kültür Merkezindeki programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Garnizon Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve oratoryonun ardından İstiklal Marşı’nı En İyi Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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