Yüksek hızlı tren tünelinde çalışan işçi, kuyuya düşerek sonucu yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünelinde çalışan işçi, kuyuya düşerek yaralandı.
Düzmeşe Köyü sınırları içerisinde bulunan YHT şantiyesinde işçi olarak çalışan Yunus S, 25 metre yüksekliğindeki hızlı tren köprü kuyusuna düştü. Durumu fark eden arkadaşları, AFAD'a ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kuyudan çıkartılan Yunus S, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.