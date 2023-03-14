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Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar, 5'i çocuk 6 kişilik depremzede aileye sahip çıktı

AA

Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar, 5'i çocuk 6 kişilik depremzede aileye sahip çıktı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kahramanmaraş'tan Bilecik'in İnhisar ilçesine gelen anne ve 5 çocuk, Milli Emlak Müdürlüğüne ait lojmana yerleştirildi.

12 yıl önce iç savaş nedeni ile Suriye’den Türkiye'ye gelen ve Kahramanmaraş'a yerleşen anne Meryem Abbud Hasan ile yaşları 3 ila 16 yaş arasındaki 5 çocuk, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Kahramanmaraş'ın merkez Sakarya Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

İnhisar Belediyesi ile Safa Vakfı ve Verenel Derneği Söğüt Şubesince ilçeye getirilen Hasan ailesi, Milli Emlak Müdürlüğüne ait lojmana yerleşti. Ailenin ihtiyaçları Kaymakamlık, Belediye ve Dernek ile hayırsever iş adamı ile vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Açık liseye, ortaokul ve ilkokul ile anaokuluna yazdırılan Suriyeli aile, İnhisar ilçesine yerleşmeyi planlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AA muhabirine, belediye başkanlarıyla birlikte Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'ya gittiklerini, büyük yıkımla karşılaştıklarını anımsattı.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği Söğüt Şubesi Başkanı Osman İşleten'in de dernek olarak görev yaptıkları sırada Hasan ailesi ile karşılaştıklarını anlatan Kepez, şöyle konuştu:

''Dernek başkanımız bize bildirmesi üzerine barınmaları konusunda çalışma başlattık. Milli Emlak'a ait boş olan lojmanı istedik. Belediye olarak, evin bakımını tamamladık. Eşyaların temini konusunda hayırsever iş adamımızın yanında vatandaşlarımızın yardımlarıyla oturulabilecek bir hale getirdik. Bir ailenin rahat bir şekilde yaşayabileceği ortamı ailemize hazırladık. Dernek başkanımız tarafından aile buraya getirildi. Birbirinden güzel çocuklarımız ve annesi, yerleştirildi. Çocuklarımız, anneleriyle birlikte misafirimiz olacak. Bundan sonra ailemiz bizim bir parçamız olacak ve ailemize sahip çıkacağız. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Allah, bu tür felaketleri bir daha yaşatmaz inşallah.''

- ''Fakir gülerse, garip gülerse'' herkes güler anlayışıyla ailemizi buraya yerleştirdik''

Safa Vakfı ve Verenel Derneği Söğüt Şubesi Başkanı Osman İşleten ise dernek olarak deprem sonrası bölgeye gittiklerini, yemek dağıtımı yaptıklarını aktardı.

Dernek üyeleri ile vartiye değişimi sırasında ailenin büyük oğlu Ali Hasan karşılaştığını dile getiren İşleten, şunları kaydetti:

''Cuma vaktiydi, oğlumuzu yıkıntıların yanında eşyalarıyla bekliyordu, dikkatimi çekti. Kendisine, 'nereye gidiyorsun' diye sordum. 'Evimiz yıkıldı, birkaç eşyamız vardı onları toparladım ve yakında bir köy var, annem ve kardeşlerim orada, oraya gideceğim' dedi. Kardeşini ve kendisini alarak, köye götürdüm. Babalarının olmadığını, annesi ve 4 kardeşiyle olduklarını öğrendim. Bir çocuğumuzun lösemi hastası ve iki çocuğunda ortopedik rahatsızlığı olduğunu öğrenince, kendilerine 'Bilecik'e götürsem gelir misiniz' dedim ve kabul ettiler. Belediyemiz, şu anki lojmanı hazırladı. İş adamımız ve halkımızın da desteği ile ailemize küçük bir yuva yaptık. Burada mutlu olduklarını gözlerinden görüyoruz. 'Fakir gülerse, garip gülerse' herkes güler anlayışıyla ailemizi buraya yerleştirdik. Ve benimsedik, İnhisar'ın evlatları oldular. Evimizin en büyüğü Ali Hasan orada liseyi okuyormuş, Kendisini açık liseye yazdırdık. Ayrıca kendi lokantam ve orada kendisini istihdam edeceğiz. Hem eğitiminden geri kalmayacak hem evin reisi olarak, ailesine bakacak. Ama sadece bununla kalmayıp, kaymakamlığımız, belediyemiz ve bizler, ailemizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması konusunda desteklerimiz devam edecek.''

- ''Onlar bize baktı, Allah'ta onlara baksın''

Evin en büyüğü olan 16 yaşındaki Ali Hasan da hem okuduğunu hem geceleri çalıştığı, gece işten geldiğinde yatmak üzereyken deprem olmaya başladığını anlatarak, annesini kaldırdığını söyledi.

Annem, kardeşlerini alarak dışarı çıkmasını istediğini ancak kendisinin de hep birlikte inmek için kabul etmediğini ifade ederek, ''Annem ve kardeşlerimle birlikte dışarıya çıktık. Dışarı soğuktu ve elektrikler kesilmişti. Eve tekrar giremiyorduk, çok korkmuştuk. Üzerimizde mont ve ayağımızda ayakkabı yoktu. Annem, bir süre sonra eve girdi ve eşyalarımızı getirdi. Osman abim bizi buraya getirdi, Allah razı olsun onlardan. Çok yardımcı oldular. Onlar bizlere baktılar, Cumhurbaşkanımızla birlikte Allah'ta onlara baksın. Bizi yuva yapmışlar, burada annem ve kardeşlerimle çok iyiyiz. Cumhurbaşkanımızdan, Mehmet ve Osman abimizden Allah razı olsun. Devletimiz çok iyi bir devlet.'' diye konuştu.

Hasan, kendisinin açıktan liseyi okuyacağını, 13 yaşındaki Ahmet'i ortaokula, 9 yaşındaki Muhammet'i ilkokula ve 6 yaşındaki İsmail Hasan'ın da anaokulunda eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.

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