Bilecik'te AK Parti'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te AK Parti’ye milletvekili aday adaylığına ilk başvuruyu Hüsnü Ersoy yaptı.

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için bugün istifa eden Hüsnü Ersoy, müracaatını parti binasında düzenlenen basın toplantısında İl Başkanı Serkan Yıldırım’a teslim etti.

Burada konuşan Başkan Yıldırım, hedeflerinin Bilecik’ten iki milletvekili çıkartmak olduğunu söyledi.

“Asrın Felaketi” dolayısıyla seçimlerin daha sakin ve sessiz bir şekilde geçmesini beklediklerini aktaran Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Teşkilatımızın içerisinden bir arkadaşımız cesaret göstererek ilk müracaatını yaptı. İnşallah teşkilatımızdan aday adaylarımızı da bekliyoruz. Bizim hedefimiz inşallah Bilecik’te 2’de 2’yi yakalamak. İlk defa da olsa bu başarıyı göstereceğimize ben inanıyorum güçlü bir teşkilatımız var. Cumhurbaşkanımız da rekor bir oyla inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak ve hedefimize ulaşacağız, bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi yok."



Hüsnü Ersoy ise 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin önemine değinerek, "Bilecik’ten iki milletvekilini meclise göndererek Bilecik’i siyasi tarihe kaydettireceğiz. Bunun için konjektür müsait, matematik müsait, herşey müsait. Sizlerin desteğiyle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de de rekor oylarla Cumhur ittifakının iktidarını millete hizmet vesilesi kılacağız ve bunun için de inancımız tam, zerre kadar da bundan bir şüphemiz yok.” dedi.

Konuşmaların ardından Ersoy, başvuru dosyasını Başkan Yıldırım’a teslim etti.

Toplantıya, partililerin yanı sıra Ersoy’un ailesi ve yakınları da katıldı.

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