Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıklarını ifade etti.

Dr. Damkacı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıklarını kaydetti.

Deprem dolayısıyla 500 üzerinde sağlık çalışanı ve 48 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Dr. Damkacı, ''Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için depremin ilk gününden bu yana Bilecik'ten görevleindirilen ve gönüllü toplam 279 personel, 7 ambulans, 3 UMKE ve 1 lojistik aracıyla deprem bölgesinde hizmet vermektedir.'' ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında; depremde vefat eden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için Şerifpaşa Camisinde Mevlit okutulduğu aktaran Dr. Damkacı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve Bileciklilere teşekkürler ederek, depremde hayanı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

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