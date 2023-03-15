BŞEÜ Kütüphane ve Bilgi Merkezi, YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilerin hizmetinde

BİLECİK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Bilecik'e gelen üniversite öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlananlar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Bilgi Merkezi'nden yararlanabilecek.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremler sonrası bölge insanının yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ayni ve nakdi yardımların yanında diğer ihtiyaçlara yönelik çalışmalar da yapıldığını belirten Beydemir, şöyle konuştu:

"Biz bir eğitim kurumuyuz. Deprem sonrasında Bilecik'e gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini devam ettirmeleri gerekiyor. Bunun için de hem psikolojilerinin düzenli olabileceği hem de onlara bilgilerin aktarılabileceği bir alana ihtiyaçları var. Bunun da en güzel yeri ve en mantıklı bölgesi üniversitelerdir. Dolayısıyla üniversite olarak biz yaklaşık 70 bine yakın basılı kaynağa ve bunun yanı sıra dijital kaynaklara sahip olan önemli bir kütüphaneye sahibiz. Kütüphanemiz 7/24 öğrencilerimize hizmet vermektedir, kendi öğrencilerimiz için de böyledir. Proje geliştirerek 'Kütüphanemiz ikinci evinizdir' sloganıyla hem depremden etkilenmiş hem depremle alakası olmayan ama başka bir üniversite de okuyan hem de Bilecik'te ikamet eden öğrencilerimize kütüphanemizin kapılarını açtık."

Beydemir, gençlere kütüphanede ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri hatta online derslere girebilecekleri bir ortam hazırladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin kütüphanenin tüm imkanlarından faydalanabileceğini anlatan Beydemir, "Bilgisayarı olanlar internetten ve bilgi ağımızdan yararlanabilecek. Bilgisayarı olmayanlara burada bilgisayar sağlayarak, internete bağlanarak dünya kaynaklarını izlemelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kütüphanenin sorumlusu Gülden Çavdar ise bu merkezde 370 bini aşkın elektronik kitabın bulunduğu bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra süreli yayınlara da yer verdiklerini aktaran Çavdar, "İstiyoruz ki bulundukları ortamdan, o psikolojiden birazcık uzaklaşıp bir nebze burada daha farklı düşünerek üniversite hayatı içinde bulunabilsinler." dedi.

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