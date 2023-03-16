Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi su tasarrufu sağlayan uygulamaları hayata geçirdi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) ait yerleşkelerde ve Gölpark'taki misafirhanede su tasarrufu sağlayan uygulamalar kullanılıyor.

BŞEÜ Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, AA muhabirine, kuraklığın sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Dünyada temiz su kaynaklarına ulaşmada uzun yıllardır sıkıntılar yaşandığını belirten Avşar, son yıllardaki iklim değişikliğiyle durumun daha da zorlaştığını anlattı.



Üniversite olarak su tasarrufuyla ilgili örnek uygulamalar yapmaya çalıştıklarını dile getiren Avşar, şu bilgileri verdi:



"Herkesin evinde yapabileceği basit uygulamaları hayata geçirdik. Bunlardan biri perlatör sistemi. Lavabolarda kullandığımız musluklarda basınç değişimi olmadan sudaki debiyi yaklaşık yüzde 50 azaltan, böylece yüzde 50 su tasarrufu sağlayan basit perlatör sistemlerimiz var. Bunu üniversitemizin genelinde binalarımızdaki musluklara entegre ediyoruz. Fotoselli musluk da kullanarak suyun boşa akmasını önlüyoruz."

Doç. Dr. Avşar, günlük 900 metreküp suyu arıtma özelliğine sahip biyolojik arıtma sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu sistemlerden çıkan arıtılmış atık suların peyzaj, sulama ve sifonlarda kullanıma yönelik planlamalarının olduğunu anlatan Avşar, "Böylece hem daha az su tüketecek hem de tükettiğimiz suyu arıtarak kullanacağız. Bunun dışında bölgemiz için de çok önemli olan yağmur suyu uygulamalarımızı yeni yapılan özellikle yemekhane ve bundan sonra yapılacak binalarımızda uygulama yönünde planlamalarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başka üniversitelerle tasarruf ve sıfır atık konusunda paylaşımlarda bulunduklarına değinen Avşar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ambalaj atıklarının geri kazanılmasıyla ilgili sıfır atık uygulaması mevcut ve bu uygulama önemli derecede hız kazanmış durumda. Biz de üniversite olarak sıfır atıkla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamlayarak, bütün yerleşkelerde ve Gölpark'taki misafirhanemizde sıfır atık sistemimizi kurduk. Üniversitemizden çıkan bütün ambalaj atıklarımızı toplayarak belediyeler birliğine veriyoruz. Bunlar satılabilir malzemeler olduğu için belediyelerimize de bir kaynak oluşturabilir ve bu kaynak şehrimizin gelişmesi için harcanabilir."

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