UMKE ve öğretmenlere yönelik "Doğada Hayatta Kalma" projesi eğitiminin ilk aşaması tamamlandı

BİLECİK (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatılan "Doğada Hayatta Kalma" projesine katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kampta eğitim verildi.

TÜBİTAK destekli Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince yürütülen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Osmaneli Belediyesinin ayni katkı sunduğu "Doğada Hayatta Kalma" eğitimi başlıklı proje kapsamında Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde 20 katılımcıya, teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Proje Koordinatörü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, AA muhabirine, 2015 yılından itibaren farklı alanlarda eğitimler yaptıklarını, 6 üniversiteden doğa bilimleri ve doğal yaşam konularında uzman 10 akademik personelin, deprem bölgesinde görev alan Manisa UMKE ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile öğretmenlere, kamp, kampçılık, ilk yardım, ateş yakma, barınak yapma ve su bulma gibi konularda eğitim verdiğini söyledi.

Eğitimde, arazide kamp tekniklerinde yerinde uygulamalı olarak gösterildiğini ifade eden Ünal, "Amacımız uygulamalı olarak hem öğretmek hem de bilgilerimizi yaygınlaştırmaktır. Katılımcılarımızı ülkemizde ve dünyada kaçınılmaz olan afetlere hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Manisa UMKE personeli ve depremde görev alan Asiye Metecan da projenin, sahada arama kurtarma çalışmaları yaparken kendilerine gerekli olan eğitimlerin bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız her eğitim sahada daha fazla insanın hayatını kurtarmak için bize vesile oluyor. İnşallah sahada uygulamak zorunda kalmayız ama bu bilgiler bizim için gerekli. Afette ve acil durumlarda ilk 72 saat çok önemli. Bu eğitimlerin ilkokuldan itibaren hatta anaokulundaki çocuklarımıza verilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Adıyaman'da 115 saat sonra 38 yaşında kadını enkaz altından bir bayan kardeşimiz çıkarttı. Manisa ekibi olarak 70'e yakın vatandaşımızı canlı olarak enkazdan kurtardık."

UMKE görevlisi Nazan Yiğit ise ilk olarak Hatay bölgesinde görev aldığını daha sonra da Adıyaman'a gittiğini aktararak, aldıkları eğitimler doğrultusunda insanların yaşamlarına dokunmaya çalıştıklarını, aldıkları eğitimle bilgilerine bilgi kattıklarını dile getirdi.

İlk aşaması Bilecik'te tamamlanan "Doğada Hayatta Kalma" projesi eğitimi, programa katılan Bilecik'in de aralarında olduğu 6 ilde devam edecek.







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