Pazaryeri’nde depremzedeler yararına kermes

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde depremzede vatandaşlar için kermes düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve belediye birlikte depremde zarar gören vatandaşlar için Belediye binası altında kermes düzenlediler. 3 gün sürecek olan kermesten elde edilecek gelirin tümü depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’ a teslim edilecek.

Kermeste her türlü gıda, giyim ve çeşitli eşyalar satışa çıkartıldı. Kadınlar hamur açıp bazlama yaparak satış yapıyorlar.

Açılışa, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz ve halkımızın büyük bir desteğini aldık. Çok güzel bir atmosfer inşallah rabbim bereketini arttırsın deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Allah bizlere bir daha böyle afetler yaşatmasın rabbim ülkemizi milletimizi korusun. Kermesimiz üç gün sürecek buradan elde ettiğimiz geliri depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD’ a teslim edeceğiz. Tüm deprem bölgesine buradan selamlarımızı iletiyoruz." dedi.

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