Osmaneli'de depremzede vatandaşlar yararına kermes düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından afetzede vatandaşlar için kermes düzenlendi.

Camikebir Mahallesi Tayyare Meydanı'nda bir hafta sürecek kermesten elde edilecek gelir, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edilecek.

Gıda, giyim, yöresel ürünler ve çeşitli eşyaların satışa sunulduğu kermesin açılışında konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "Kermesimize Belediye Kadın Girişimci Kooperatifinden, Halk Eğitimi Merkezimizde dikiş nakış bölümündeki kursiyerlerimizden, esnafımızdan, iş insanlarımızdan ve halkımızdan büyük destek aldık. Desteklerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



Açılışa, Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız, Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.



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