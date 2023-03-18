Bilecik'te meslek lisesinin öğretmen ve öğrencilerinden "Çanakkale" klibi

BİLECİK (AA) - Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü anısına kentin tarihi mekanlarında çektikleri görüntülerle video klip hazırladı.

Klipte, Şeyh Edebali, Dursun Fakih, Ertuğrul Gazi türbeleri ile Hamidiye İdadisi'nde çekilen görüntülere yer verildi.

Okulun müdür yardımcısı Hasan Uzun, gazetecilere, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Uzun, "Çanakkale Zaferi emperyalizme karşı olan en büyük mücadeledir. Bu mücadeleyi anlatan en iyi şiir de Mehmet Akif Ersoy'un şiiridir. Biz de bu şiiri öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle okuyarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Video çekerek Bilecik'in tarihi mekanlarını da tanıtarak bir fikir ortaya koymaya çalıştık. Sınıflarda çalıştık, provalar yaptık. Edebiyat öğretmenlerimiz bu alanda yardımcı oldular ve provalardan sonra çekimleri tarihi alanlarda gerçekleştirdik." dedi.

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