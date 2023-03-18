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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe şehitliğine kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından İlçe Müftüsü Şerif Gedik tarafından dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden etkinlikte, Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Yavaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından 18 Mart temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlikte, Pazaryeri Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.



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