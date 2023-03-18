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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

BİLECİK (AA)- Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı'nın tören alanındaki Atatürk Anıtı'na Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı tarafından çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Melike Çelik'in konuşmasıyla buradaki program tamamlandı.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte ise Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program sunuldu.

Tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediyelerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaymakam Yüksel Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri, müftülük personeliyle ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti. Ayrıca, şehit aileleri ziyaret edildi.

Anma etkinliklerine Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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