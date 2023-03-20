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Vatandaşlar yanan çöp konteynerini dar sokaktan geçemeyen itfaiyeye götürdü

AA

Vatandaşlar yanan çöp konteynerini dar sokaktan geçemeyen itfaiyeye götürdü

BİLECİK (AA) - Bilecik İtfaiyesi ekiplerinin yolun dar olması ve park halindeki araçlar sebebiyle giremediği sokakta yanan çöp konteyneri, vatandaşlar tarafından itfaiye aracının bulunduğu noktaya taşındı.

İsmetpaşa Mahallesi Muavenati İçtimai Sokak'ta yanan çöp konteynerinin yakınındaki araçlar için tehlike oluşturduğu ihbarı üzerine mahalleye itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan itfaiye araçları, yanan konteynerin bulunduğu dar sokağa park halindeki araçlar nedeniyle giremedi. Bunun üzerine yanan çöp konteyneri vatandaşların yardımıyla itfaiye ekiplerinin ulaşabileceği alana nakledildi. İtfaiye ekipleri, erişim sağladıkları çöp konteynerini kısa sürede söndürdü.


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