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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te gençler insansız hava araçlarını üretmeyi ve kullanmayı öğreniyor

AA

Bilecik'te gençler insansız hava araçlarını üretmeyi ve kullanmayı öğreniyor

BİLECİK (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Bilecik'te gençlere üniversite yerleşkesinde insansız hava araçları (İHA) üretimi ve pilotluğu konularında eğitim verilmeye başlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) kompozit ve insansız hava araçları konularını kapsayan eğitim programının ilk aşamasına lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 45 kişilik grup katıldı.

Çelik alüminyum kalıplar kullanılarak fiber ve karbon fiberden kamikaze dronun yapılışını 6 haftada profesyonellerinden öğrenecek gençler, İHA pilotluğu konusunda da deneyim kazanıyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, AA muhabirine, üniversiteye bağlı Teknoloji Transfer Ofisi ile BEBKA koordinasyonunda başlatılan eğitimlerin 15-30 yaş grubu gençleri kapsadığını söyledi.

Karakuş, temel eğitimin 4 hafta süreceğini, son 2 haftada ise başka katılmak isteyenler olursa onları da sürece dahil edeceklerini anlattı.

Projenin eğitmeni BŞEÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk da öğrencilere insansız bir dronun tasarlanması, kalıpların yapımı, kompozitin yayılması, gerekli trim ve boyama işlemlerinin tamamını göstereceklerini ifade etti.

Şu ana kadar programa 80 kişinin başvurduğunu aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçuşlar içinde bir programımız var. İHA pilotluğu eğitimi profesyonel uçaklarımızda yapılarak eğitimlere devam edilecek. Hem üretim hem uçuş ve ileride kurulacak yazılım kısmının planlamasını yapmaktayız. Elektronik çalışmalarının katılmasıyla burası tamamen gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği bir mini atölye olacak. Bu alanı komple halka açtık yani üniversitemizi halkımızla, gençlerimizi üniversite öğrencilerimizle buluşturup profesyonel çalışmalar, modelciliğinde üstünde uluslararası seviyede ses getirecek projeler geliştirmek için odaklıyoruz."

- Hobileriyle ilgili eğitim almaktan memnunlar

BŞEÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Çadlı Aicha Annour Mahamat, çocukluğundan bu yana pilot olmak istediğini belirtti.

Kursu öğrenir öğrenmez katılmaya karar verdiğini dile getiren Mahamat, hayallerini gerçekleştirme yolunda bu eğitimin önemli bir basamak olacağını kaydetti.

Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencisi Azerbaycanlı Elmira Aslanova, uçakların nasıl yapıldığını öğrenmek ve kullanabilmek için eğitime katıldığını anlatarak, "Hem uzaktan kontrollü sistemlerle hem de dronlarla ilgileniyorum. Öğrendikten sonra kendi ülkeme de katkı sağlamak istiyorum. Hem uzaktan kontrollü sistemlerle hem de dronlarla ilgileniyorum." dedi.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ceylin Eryılmaz ise hobi olarak havacılıkla yakından ilgilendiği bilgisini verdi.

Başka mesleği seçse bile ileride hobi amaçlı olması için bu eğitime katıldığını ifade eden Eryılmaz, "Geçen yıl Burak hocamızla tanıştım. Aslında aradığım hobinin havacılık olduğunu fark ettim. Kurs açıldı, üniversite aracılığıyla İHA ehliyeti aldım. Bugün de kendime neler katabilirim diye geldim. Bir uçak nasıl uçar, yapım aşaması nedir, bunun için neler yapmalıyım, hangi okulları okumalıyım, hobi olarak yapılabilir mi, bunları öğrendim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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