Gölpazarı'nda depremzedeler yararına kermes açıldı

BİLECİK (AA) - Gölpazarı Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde tüm okulların, okul aile birliği ve velilerin destekleriyle depremzedeler için kermes düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda gıda, giyim ve çeşitli eşyaların satışa çıkarıldığı kermesin açılışı Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Mercan, açılışta yaptığı konuşmada, Gölpazarı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 15 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Bunun devamını getirmek için kermes düzenlediklerini anlatan Mercan, "Gölpazarı dün olduğu gibi bugün de yarın da depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek. Buradan elde edeceğimiz gelirleri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edeceğiz. Emek veren başta hanımlarımız olmak üzere Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



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