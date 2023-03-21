Bilecik'te nevruz kutlandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te, Nevruz Bayramı dolayısıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tören düzenlendi.

Programa, Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Hüseyin Yıldız, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın konuşmasının ardından öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunlarının sergilendiği programda, protokol üyeleri demir dövdü ve boyalı yumurta tokuşturdu,

Etkinlik, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına okul bahçesine fidan dikilmesiyle sona erdi.



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