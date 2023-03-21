Pazaryeri'nde oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na fidan dikildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla oluşturulan “6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı”nda fidanlar toprakla buluşturuldu.



Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Bozüyük ve Pazaryeri Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Teşkilatının işbirliğiyle Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesinde hazırlanan alanda tören düzenlendi.



BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş'un konuşmasının ardından 600 köknar, çınar, akçaağaç, ıhlamur, karaağaç, mazı ve sedir fidanı dikildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında fidan dikimi için bir araya geldiklerini söyledi.



Tekin, "Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamımız Ferhat Altay, Bilecik Şeyh Edebali Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İlçe Jandarma Komutanımız Recep Kuş, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabia Tuncer ile Belediye olarak güzel bir çalışma yaptık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bugün hayırlı bir iş yaptığımıza inanıyorum, geleceğe bir nefes olsun inşallah." dedi.



Programa, Bilecik Vali Vekili Akgün Coral, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, akademik personel, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri ve lise öğrencileri katıldı.

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