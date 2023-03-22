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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te tıra yüklenen gıda malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

AA

Bilecik'te tıra yüklenen gıda malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri öncülüğünde hazırlanan kuru gıda tırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla başlatılan kuru gıda kampanyasına Bilecik'ten de destek verildi.

Din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerince camilerde ve Kur’an kurslarında hayırsever vatandaşların getirdiği kuru gıdalar Hamidiye Camisinde ayrıştırılarak kolilendi.

İl Müftüsü Ali Erhun, duanın edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya Bilecik halkının kayıtsız kalmadığını söyledi.

Erhun, "Ertuğrul Gazi diyarı, Şeyh Edebali yadigarı, Osmanlı'nın kuruluş yeri Bilecik üzerine düşen vazifeyi yaptı. Ramazanda Hatay'daki depremzede kardeşlerimizin iftar ve sahurlarında sofralarına yemek olsun diye, aş olsun diye topladıkları nohut, fasulye, pirinç, makarna, un ve diğer kuru gıdaları yolcu ediyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz bu sayede rahat bir ramazan geçirir." dedi.

Daha sonra tır, Hatay'a yola çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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