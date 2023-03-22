Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.C, M.D, H.P. ve V.U'ya ait ev, işyeri ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 13 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelere el konulduğu, zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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