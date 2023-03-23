Milli güreşçi Başak Duman, Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl önce keşfedilen ve güreşe başlaması sağlanan Başak Duman, okul sporlarında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci, Dünya Şampiyonası'nda da 5'inci sırayı aldı.

Spor lisesine hazırlanmak için parkurda çalışma yaparken keşfedilip, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübüne kazandırılan 17 yaşındaki Başak Duman, 2019 yılından itibaren güreş eğitimi aldı. 2022 yılında Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler A Kategorisi 53 kiloda Türkiye şampiyonu, Balıkesir'de düzenlenen 20 yaş altı kategorisinde de ikinci oldu.

Elde ettiği başarıların ardından milli takıma seçilen Duman, 14-22 Mayıs 2022'de Fransa'nın Normandiya kentinde yapılan Okul Sporları Olimpiyatları'nda (GYMNASIADE) beşincilik elde etti. Bu yıl Konya'da 23 yaş altı kategorisinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Duman, çalışmalarına Bozüyük Spor Salonu'nda antrenörü eşliğinde devam ediyor. Başak Duman, idol olarak gördüğü Yasemin Adar Yiğit gibi başarılar elde edip, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.





- Duman: "Yasemin Adar Yiğit benim idolüm"

Milli güreşçi Başak Duman, AA muhabirine, antrenörünün ve babasının isteği üzerine 4 yıl önce güreş kariyerine başladığını söyledi.

Spor lisesine hazırlanırken 2019 yılında parkurlarda güreş antrenörü Kemal Karaboğa ile tanıştığını ve kendisini ikna ettiğini anlatan Duman, "Antrenörümün ve babamın tavsiyesi üzerine güreşe başladım. Bozüyük'te bir ilk oldu. Beraber bayan güreş takımı kurduk ve başladık. Benimle birlikte kız arkadaşlarım da başladı. Sonra pandemi girdi araya ve müsabakalara katılamadık. Pandemi döneminde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. 2022 yılında Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler A Klasmanı'nda şampiyon oldum." dedi.

Duman, uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan kadın güreşçilerin kendisine ilham kaynağı olduğunu, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit benim idolüm. Kendisinin tüm müsabakalarını izliyorum. Kişiliğini, davranışlarını ve taktiklerini örnek alıyorum. İnşallah ben de onun gibi çok başarılı bir sporcu olacağım. Kadın güreşçilerin başarıları bana ve arkadaşlarıma ilham kaynağı oluyor. Hedefim güreşte kendimi geliştirmek. Bırakmayı düşünmüyorum. Eğer bırakırsam da beden eğitimi öğretmeni olmak isterim. Babam ve ailem en büyük destekçim. Dünya Şampiyonası'nda derece aldığım zaman herkes benimle gurur duydu. Elde ettiğim başarılarla başka arkadaşlarımın da güreşe yönelmesini sağladım. Arkadaşlarıma tavsiyem, çalışmaya devam etsinler, pes etmesinler. Kız güreşçilerin çoğalmasını isterim. Güreş sayesinde Türkiye'de bir çok ili gördüm, bununla birlikte Avrupa ülkelerini de görme imkanım oldu. Benim gibi kız arkadaşlarımın da Avrupa ülkelerini görmeleri isterim. Kendilerine değer katacaktır."

Henüz 17 yaşında bir güreşçi olarak 23 yaş altı kategorisinde mücadele etmenin kendisine ayrı bir gurur verdiğini aktaran Duman, "Benden büyük ablalarımla güreşiyorum. Doktor raporuyla bu müsabakalara çıkıyorum. Üst kategorilerde güreşirken, ona göre kendimi hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.





- Karaboğa: "Bilecik tarihinde ilk kadın güreşçi"

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ile 15 Yaş Altı Kızlar Milli Takımı'nın antrenörlüğünü üstlenen Kemal Karaboğa, Başak'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu, 2022 yılında önemli başarılar elde ettiğini ve katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktığını aktardı.

Başak Duman'ın spor lisesine hazırlanırken kendisinden yardım istediğini dile getiren antrenör Karaboğa, bunun üzerine parkur idmanları esnasında kendisinin güreşçi olabileceğini anladığını vurguladı.

Kemal Karaboğa, "2017 yılından bu yana Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünde güreş antrenörü olarak görev yapıyorum. Başak'ın babası kuaför, ben de oraya gidiyordum. O zamanlar Başak, spor lisesine gitmek için sınavlara hazırlanıyordu. Babası benden, 'Hocam, Başak'ı parkurlarda çalıştırabilir misin?' diye rica etti. Beğendiğim tarafları oldu. Başak'ı ikna etme aşamasına geldik. Bu konuda babasıyla görüştüm. Dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'i örnek gösterdim. Geleceğinin parlak olabileceğini anlattım. Babası da beni destekledi. Babasıyla ortak çalışarak, Başak'ı güreşe kazandırdık." diye konuştu.

Karaboğa, Başak'ın ülkesini en iyi şekilde temsil edip, gururlandıracak bir sporcu olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"O zamanlarda Başak, Kütahya'da spor lisesini kazandı. Kendisine 'Kızım gitme. Benim yanımda kal, şampiyon olman için çalıştırayım.' dedim. O da bana inandı, güvendi ve kabul etti. Sonunda başardık. Doktor raporuyla katılmasına rağmen kendinden büyük yaş gruplarında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Şu an ilk hedefimiz Türkiye'de büyüklerde ilk üçe girmek. Mart ayında İstanbul'daki Yaşar Doğu Turnuvası'na katılmak istiyoruz. Sonrasında 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı birinci tamamlayarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım hakkı kazanıp, oralardan da madalyayla dönmeyi hedefliyoruz.

Başak'ın Bilecik'teki ilk kadın güreşçi ve Türkiye şampiyonu olduğunu vurgulayan Karaboğa, "Bu, Başak'ı özel kılan en büyük yönlerinden birisi. Tabii güreş zor bir spor. Ata sporumuz ama kadınlar için zor. Zoru başarmak da herkesin kârı değil. Onun için özel bir yetenek lazım. Özel bir irade lazım. Bu da Başak'ta var. Şu an arkasından gelen kız güreşçilerimiz var. Başak'ı örnek alıp, güreşe başlayanlar var. Bu bizi mutlu ediyor. Başak örnek olacak ve nice Başak'lar yetiştireceğiz. Desteklerinden dolayı belediye başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve Türkiye Güreş Federasyonu Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar Yiğit'e idol olduğu için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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