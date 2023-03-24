Pazaryerinde şap hastalığı tedbirleri kapsamında yol kontrolleri devam ediyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Amirliği ekipleri ülke genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezi girişlerinde kontrollerini sürdürüyor.

Bilecik İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun kararıyla yurt genelinde görülen yeni tip (SAT 2) şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin durdurulması kararı uyarınca, ilkbahar şap aşılaması kampanyası süresinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il dışı sevk işlemlerinin durdurulması ve veteriner sağlık raporu düzenlenmemesi, il ve ilçe hareketlerinin durdurulması kararı alındı.

Ruhsatlı kesimhanelere kesim için gönderilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ithalat ve ihracat amaçlı hayvan hareketleri bu yasaklardan muaf tutuluyor.

Yasak süresinin bitiminin açıklanmasına kadar kontrollerin sıkı bir şekilde devam edeceği, yasaklara uymamanın cezasının 46 bin lira olduğu belirtilerek, hayvan sahiplerinin dikkatli olmaları istendi.

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