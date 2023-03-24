Bilecik Cumhuriyet Meydanı'na iftar çadırı kuruldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının destekleriyle iftar çadırı kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilk orucunu vatandaşlarla açtı.

Subaşı, yaptığı açıklamada, paylaşma ve yardımlaşma ayı ramazanda bir arada oldukları için memnuniyet duyduğunu belirtti.



Deprem bölgesinden gelerek misafir edilen vatandaşlarla da iftar çadırında aynı sofrayı paylaştıklarını aktaran Subaşı, "Hem deprem bölgesinden buraya gelen hem de Bilecikli vatandaşlarımıza iftar sofralarında bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla soframız kurulacak." ifadesini kullandı.



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