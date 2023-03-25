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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem sonrası oluşan kırık ve çatlaklar yer altındaki suların dinamiğini etkiliyor

AA

Deprem sonrası oluşan kırık ve çatlaklar yer altındaki suların dinamiğini etkiliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Edip Avşar, deprem sonrası oluşan kırık ve çatlakların yer altındaki suların dinamiğini etkilediğini bildirdi.

Avşar, AA muhabirine, özellikle hissedilebilir düzeydeki depremler sırasında yaşanan çalkalama hareketlerinin, kuyulara su sağlayan kayalardaki gözenek ve çatlaklardan gevşek tortuların çözülmesiyle suya geçebildiğini söyledi.

Bunun suyu bulanıklaştırdığını ancak geçici bir durum olduğunu aktaran Avşar, saatler veya günler içinde normal seyrine döndüğünü dile getirdi.

Şiddetli depremlerin kanalizasyon ve gaz hatlarına ya da tehlikeli madde içeren herhangi altyapıya zarar verebileceğini, bu tür durumlarda ise suya spesifik kirleticilerin girebileceğini anlatan Avşar, şöyle konuştu:

"Kaynak ve kuyu sularında sürekli depremlerin öncesinde ve sonrasında örnekleme analiz çalışmalarının yapılması önemli. Bu tarz spesifik kirleticilerin tespit edilmesi ve bunların halk sağlığına sıkıntı yaratmaması için sürekli izleme analiz çalışmalarının yapılması lazım. Tabii ki bunların dışında da deprem yüzey altı geçirgenliğini artırabiliyor. Farklı kimyasal yapıdaki suları içeren akiferlerin birbirlerine bağlanmasına sebep olabiliyor. Ama bunlar tabii su kalitesi açısından tespit edilmesi daha zor ve halk sağlığı yönünden de tehlike oluşturmayan durumlar. Bunun dışında deprem sonrası oluşan kırık ve çatlaklar yeraltındaki dinamik durumu sürekli etkiliyor. Bunun sonucunda da yer altı suyu seviyesinde değişimler olabildiği gibi bazı su kaynakları kururken bazı su kaynakları da oluşabiliyor."

Deprem sonrası oluşan kırık ve çatlakların yer altındaki suların dinamiğini etkilediğini vurgulayan Avşar, "Lice'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası obruk oluşumu ve dere yatağının kurumuştu. 2017 yılında Ege Denizi'nde 6,5 büyüklüğündeki depremden sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde sadece kış aylarında akan Kavak deresinde su akışı başlamıştı." dedi.

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