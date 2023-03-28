Pazaryeri'nde evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Jandarmaya, ilçeye bağlı Güde köyünde Adem K'ye ait evden çok sayıda eşyanın çalındığına dair ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve yerleştirdikleri harekete duyarlı foto kapan sistemi sayesinde yeniden hırsızlık için geldiği iddia edilen Ş.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, çalınan eşyaların bazıları bulundu.
Pazaryeri Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından Bozüyük Adliyesi'ne sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.