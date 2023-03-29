Bilecik'te kavga edenleri ayırmaya çalışan muhtar bıçakla yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken bıçakla yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.

Akçasu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafları ayırmaya çalışan Akçasu Muhtarı Erol Aydın, başının arkasından yaralandı.

Köylüler tarafından Söğüt Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydın, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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