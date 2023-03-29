Bilecik'te 3-10 yaş grubu çocuklar "Ramazan atölyesi" etkinliğine katılıyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından çocuklar için "Ramazan atölyesi" etkinliği başlatıldı.

Gençlik Merkezi'nde, ramazan ayında farkındalık oluşturmak ve ramazanın değerlerini kazandırmak amacıyla İl Vaizi Kudret Koçyiğit rehberliğinde 3-10 yaş grubu çocuklara yönelik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri, TDV Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri, Kur'an-ı Kerim, mukabele, teravih, sahur, iftar ve diğer dini eğitimler veriyor.

Koçyiğit, yaptığı açıklamada, 3-6 yaş ile 7-10 yaşlarındaki çocuklara ayrı gruplar halinde eğitim verdiklerini belirterek, "Kur'an Kursu öğreticilerimiz ile TDV gönüllülerimizle beraber öğrencilerimize çeşitli etkinlikler yaptırarak hem eğlendiriyor hem de öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Beklediğimizden daha yoğun bir ilgi ile karşılaştık." ifadesini kullandı.

Atölye çalışmaları sonrasında öğrencilere İl Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu tarafından hediyeler verildi.

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