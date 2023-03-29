Pazaryeri'nde kar etkili oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.



Yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü.



Yüksek rakımlı köylerde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Meteorolojik tahminlere göre bu gece ilçede hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi bekleniyor.

Erik ağaçlarının çiçek açtığı ilçedeki meyve üreticileri, zirai don nedeniyle endişe duyuyor.

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