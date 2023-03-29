Osmaneli Halk Kütüphanesi yeni adresinde hizmet vermeye başladı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Halk Kütüphanesi taşındığı adresinde hizmet vermeye başladı.

Osmaneli Belediyesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Necla Hanım Konağı'nda yeniden hizmete giren Halk Kütüphanesinde binlerce kitap bulunuyor.



Gençlerin satranç oynayarak zekalarını geliştirebileceği, öğrencilerin bilgisayarlardan araştırma yapabileceği, sınavlara hazırlananların ders çalışabileceği sakin bir ortam sağlandı.



Öğretmenlerin öğrencileri ile gelerek etkinlik yapabileceği, kitap okuyabileceği, proje hazırlayabileceği bir ortam olan Halk Kütüphanesinin yeni yeri 59. Kütüphane Haftası'nda açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, kütüphanenin asıl sahibinin çocuklar, gençler olduğunu söyledi.



Eğitimin önemine dikkati çeken Ünal, "Okuyan ve araştıran nesiller her daim ilçemizin, ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Kocabıçak'ın konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua edildi.



Ünal ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı, öğrencilerle sohbet etti.



Ayrıca, 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla Halk Kütüphanesinden bugüne kadar en çok kitap alıp okuyan öğrenci ve velilere hediyeler verildi.



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