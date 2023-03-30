Pazaryeri Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin adreslerine iftar sofraları için yemek ulaştırıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediyesi bünyesindeki aşevinin personeli, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında iftar sofraları için sıcak yemek dağıtıyor.

Ekiplerle yemek dağıtımına katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana her gün ihtiyaç sahiplerine, yalnız yaşayanlara yemek hizmeti verdiklerini söyledi.



Yemek dağıtımını ramazan aylarında da sürdürdüklerini belirten Tekin, "Vatandaşlarımızdan güzel bir karşılık buluyoruz, memnun olduklarını görüyoruz. Zaman zaman hemşehrilerimize ev ziyaretleri yaparak istedikleri ya da ihtiyaç duydukları var mı diye kendileriyle konuşuyoruz. Bu memnuniyeti görünce bizler de mutlu oluyoruz. Allah nasip ederse bu faaliyetimiz görevimin sonuna kadar kesintisiz devam edecektir." dedi.

Belediyenin aşevinden her gün 150 kişilik yemek dağıtıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.