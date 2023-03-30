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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaçak silah satışı yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe kırsalında R.D'nin silahla yaralanması üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, bu kişinin kazara kendini vurduktan sonra tabancayı yol kenarına attığını belirledi.

Soruşturmayı genişleten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaralanan kişinin evine A.A, F.E, K.D, A.K. ve A.S.K'nin zaman zaman geldiğini tespit etti.

Silah ticareti yaptığından şüphelenilen R.D. dahil 6 şüphelinin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, pompalı tüfek, 3 tabanca, 393 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca mermisi boş kovanı ve tabanca parçaları, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 gram esrar ile içinde 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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