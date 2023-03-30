Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaçak silah satışı yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe kırsalında R.D'nin silahla yaralanması üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, bu kişinin kazara kendini vurduktan sonra tabancayı yol kenarına attığını belirledi.

Soruşturmayı genişleten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaralanan kişinin evine A.A, F.E, K.D, A.K. ve A.S.K'nin zaman zaman geldiğini tespit etti.



Silah ticareti yaptığından şüphelenilen R.D. dahil 6 şüphelinin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, pompalı tüfek, 3 tabanca, 393 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca mermisi boş kovanı ve tabanca parçaları, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 gram esrar ile içinde 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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