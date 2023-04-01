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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı'nın kuruluş toprağı Bilecik'te 38 türbe tespit edildi

AA

Osmanlı'nın kuruluş toprağı Bilecik'te 38 türbe tespit edildi

BİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Milli Mücadele'ye de tanıklık eden Bilecik'te, yüksek lisans tezi kapsamında yapılan araştırmada 38 türbenin bulunduğu belirlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hamiyet Bilgili'nin "Bilecik Türbeleri ve İnanç Sistemindeki Yeri" başlıklı araştırması yaklaşık iki yıl sürdü.

Bilgili, aynı fakülteden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan'ın danışmanlığındaki araştırmasında, il genelinde çoğunluğu Osmanlı mimarisiyle inşa edilen türbelere ilişkin bilgi ve belgeleri derledi.

Arıkan, AA muhabirine, Bilecik'te aralarında Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ve kayınbabası Şeyh Edebali'ye ait olanlar dahil 38 türbenin bulunduğunu söyledi.

Türbe geleneğinin İslam toplumlarında bulunmakla beraber Türklerde daha baskın olduğunu belirten Arıkan, "Türkler, Orta Asya'dan getirdikleri ata kültürünü İslamiyet'teki türbe geleneğiyle devam ettirmişlerdir. Bu açıdan Osmanlı toplumunda türbelere olan rağbet ya da önemli kişilerin mezarlarının üzerine türbe yapma geleneği son derece fazladır. Padişahların ve hanedan üyelerinin, önde gelen devlet erkanının mezarlarının üzerine türbeler yapıldığı gibi yerelde önemli kişilerin mezarlarının üzerine de türbeler yapılarak zaman içinde buralar ziyaretgah haline gelmiştir." diye konuştu.

Hamiyet Bilgili ise saha çalışmalarında tespit ettiği türbelerin, restorasyonlarla orijinal yapılarının korunduğunu dile getirdi.

Bilecik'teki türbelerin Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde yoğunlaştığını anlatan Bilgili, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın Kuruluş Dönemi önemli isimlerinden Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Dursun Fakih, Kumral Abdal ve Abdullah Mihal Gazi'nin türbelerinin Bilecik coğrafyasında bulunması, bu toprakların önemini göstermektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de türbeler önemini korumaktadır. Bilecik kuruluş şehri olduğu gibi aynı zamanda kurtuluş şehridir. Milli Mücadele'de zafere giden yol, bu coğrafyada açıldı. Bu topraklar da şehitler verdi. Onlardan biri de Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'dir ve türbesi de merkez Deresakarı köyünde bulunmaktadır."

Bilgili, Bilecik'teki türbelerin tamamının ziyarete açık olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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