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2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı

AA

2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı

BİLECİK (AA) - Kurtuluş Savaşı döneminde kazanılan 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören düzenlendi.

Metristepe Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Akpınar köyündeki şehitlikte devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu.

Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, törende yaptığı konuşmada, şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından olan İnönü Zaferlerinin 102. yıl dönümünde mukaddes topraklar için canını feda eden kahraman ecdadın manevi huzurunda bulunmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Savaşı'nda en şiddetli mücadelelerin verildiği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletim makus talihini yendiği yer" olarak tasvir ettiği İnönü Zaferlerinin, Türk milletinin yenilmezlik nişanı olduğunu belirten Corav, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik ruhuyla bugün de Türk milleti, yine aynı ruhla 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi yaralarını sarmaktadır. Böylesine kardeşlik bilincine sahip aziz milletimize ev sahipliği yapan bu topraklar binlerce şehidi bağrında saklamaktadır. Anadolu'da huzurun tekrar hakim olması için bedel ödeyen Türk milleti, bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını İnönü Zaferleri ile tüm dünyaya haykırmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli görev vatanımıza sahip çıkmaktır."

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal da katılımcılara hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Vekili Corav, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona eren programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, gaziler ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

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