Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki inşaat işçisi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokak üzerindeki çalışan M.E. (16) ile Afganistan uyruklu N.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu M.E, N.S'yi sırtından bıçakladı.

Yaralı işçi diğer arkadaşları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kaçan M.E. ise asayiş ekipleri tarafından kısa bir süre sonra Şerifpaşa Camii yanında yakalandı.

Şahsın bıçağı bir parka attığını söylemesi üzerine ekipler parkta inceleme başlattı. Suç aleti de ekipler tarafından bulunurken, M.E. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

N.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis hastanede geniş çaplı önlem aldı.

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