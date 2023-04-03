Bilecik'te BARUM tarafından "inert atık belgesi" alımı desteği verilecek

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), mermer ve seramik sektörlerine ''inert atık belgesi'' alımı desteği vereceği bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, firmaları özellikle mermer, granit, kuvars ve feldispat gibi taş ocağı faaliyetlerinde mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve işlenmesi sonucu oluşan atık sınıfının 'İnert ve tehlikesiz atık'' olduğu belirten rapor taleplerinin bulunduğu kaydedildi.

İnert atıkların, yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan atıklar olduğu vurgulanan açıklamada, ''Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan, temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen, toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsizdir. BARUM tarafından verilmeye başlanan yorumlu teknik rapor hizmet desteği ile inert atıkların geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir adım atılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

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