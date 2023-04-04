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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

AA

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

BİLECİK (AA) - Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nedret Avcı, 4 Nisan ''Dünya Sokak Hayvanları Günü'' dolayısıyla yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandığını ifade ederek, 1 yıl içinde bin 243 köpek, 750 kedi kısırlaştırmasının yapıldığını ve 50 yaban hayvanına müdahale edildiğini bildirdi.

Sokak hayvanlarının tedavilerinin ardından doğal ortamına bırakıldığını belirten Avcı, ''Yaklaşık 10 tona yakın mamayı can dostlarımıza verdik. Ayrıca faaliyetlerimiz kapsamında sokak hayvanlarının soğuktan korunması için onlarca noktaya kedi ve köpek kulübeleri bıraktık. Beslenme noktalarına ve kırsal alanlara yem ve mama bırakarak, onları korumaya çalıştık'' dedi.

Osmaneli Belediye Sağlık İşleri Müdürü ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Abdullah Tetik de hastanede sokak hayvanlarının paraziter bakımlarının yapıldığını ve ameliyatlarını yaptıklarını belirterek, ''Tesise getirilen sahipsiz hayvanlar sağlıklaştırma, kısırlaştırma ve eğitimlerinin ardından sahiplendiriliyor ya da doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Barınakta bugüne kadar 2 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 500 köpek sahiplendirildi.'' ifadesinde bulundu.

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