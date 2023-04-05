Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, istihbarı çalışmalar sonucu zanlının evine operasyon gerçekleştirdi.

Evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde Grekçe yazıt bulunan tablet, toprak testi, 4 adet toprak kandil, 2 adet yüzük, gümüş sikke, 23 adet bronz sikke, 2 adet kurşun mühür, 19 adet değişik ebat ve niteliklerde obje ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla zanlı gözaltına alındı.









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