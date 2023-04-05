Bilecik'te 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik ve ilçelerinde, 2023 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı.



Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, imal eden veya ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonda 2023 yılının ilk 3 ayında, 164,87 gram metamfetamin, 117,18 gram esrar, 5 bin 899 adet sentetik ecza, 59 adet ecstasy ve 269,94 gram sentetik kannabinoid ile 6,14 skunk ele geçirdi.



Yürütülen operasyonlarda 81 şüpheli hakkında, ''Uyuşturucu madde imal ve ticareti'' ile ''Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçlarından yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 9 şahısta ''uyuşturucu madde imal ve ticareti'' suçundan tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.